Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, Cumhuriyetin 100. yılına özel kutlama programı düzenledi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, istiklal mücadelesini zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olan Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Özel gereksinimli bireyler izleyicilere birbirinden güzel gösteriler sundu. Özel bireyler, kendilerinin hazırlayıp sundukları programda günün anlam ve önemine ithafen resim ve fotoğraf sergisi düzenleyip şiir ve 10. yıl marşı okudu. Daha sonrada ‘Cumhuriyet’in Engel Tanımayan Kahramanları’ isimli tiyatro gösterimi sergilendi. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Elazığ Belediyesi ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, “Aziz Türk milletinin tarih yolculuğundaki var oluş mücadelesi cumhuriyetimizin ilanı ile taçlandırılmıştır. Sadece bağımsızlık ve özgürlük düşüncesi üzerine inşa edilen Türkiye cumhuriyetimizin, milletimizin büyük bir özverisi, büyük bir irade gücü ve iman gücü ile bize teslim edilmiştir. Cumhuriyet bugün bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Son günlerde yaşadığımız olayların Cumhuriyet’in bizim için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Filistin’i işgal eden şer güçlerinin yaptığı katliamları kınıyoruz. Atalarımız, dedelerimiz, ecdadımız büyük mücadeleler vererek bize bu cennet vatanını verdiler. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Ben bu uğurda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit olan şühedalarımızı saygı, sevgi ve minnetle yad ediyorum” dedi.