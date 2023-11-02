Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Söke’de eğitim” konulu konferans gerçekleştirildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından düzenlenen konferans Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu’nda yapıldı. Toplantının yönetimini Prof. Dr. Fatma Neval Genç yaptı. Konferansın konuşmacıları ise Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Yerel Tarih Araştırmacısı ve Yazar İsmail Caner Genç oldu. Milli eğitim arşivinden elde edilen kaynaklardan Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Söke ilçesindeki eğitim, Söke’de eğitimcilerin örgütlenme yapısı, eski okulların ve günümüzdeki eğitim kurumları ile ile ilgili bilgilerin verildiği konferans katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.