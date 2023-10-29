Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.’ncü yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet’in kazanıldığı topraklar olan Afyonkarahisar’da büyük bir coşku ile kutlandı.

Afyonkarahisar’ da Cumhuriyet Bayramı kutlama programına Vali Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri katılım sağlarken program tiyatro, şiir ve halk oyunları ile coşku içinde kutlandı. Kutlama töreni Zafer Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Yiğitbaşı, Cumhuriyet’in önemine dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim ve ilelebet yaşayacak’ sözleri ile bugünleri işaret ettiği Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimizin tarihine şerefle nakşettiği ve bedelini canla, kanla ödediği üstün fedakârlıkları ile bugün 100.’ncü yaşını kutluyor” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan spor, halk oyunları ve tiyatro gösterisi sunuldu. Mehteran takımının gösterisi sonrası Vali Yiğitbaşı, Başkan Zeybek ve askeri erkan vatandaşların bayramını kutlarken, tören askeri birlik ve öğrencilerin Türk bayrakları ile gerçekleştirdikleri geçit töreninin ardından son buldu.