Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Cumhuriyetin İzleri-Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ve Mezunları Karma Cumhuriyet Sergisi” Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Prof. Dr. Erişti: “Sanatsal ifade toplumun özüne uzanan bir güçtür”

Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti tüm ziyaretçilere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Cumhuriyetin 101. Yılını andığımız ‘Cumhuriyetin İzleri-Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ve Mezunları Karma Cumhuriyet Sergisi’; bir asır önce başlayan Cumhuriyet yolculuğunda, biz sanat eğitmenleri ve sanatçılar için toplumumuzla ve kültürel birliklerimiz ile bağ kurmanın önemli bir yoludur. Bu yol için de sanatsal ifade toplumun özüne uzanan bir güçtür. Geleneksel kültürden, öznel tarihten, toplumsal süreçlerden, yaşanan her andan yansımalar içeren Cumhuriyetin 101. Yılı sergisini sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sergi açılışı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un mesajının ve sergi teması hakkında sunum videosunun gösterilmesinin ardından sona erdi.

“Cumhuriyetin İzleri-Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ve Mezunları Karma Cumhuriyet Sergisi” 1 Kasım Cuma gününe kadar İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.