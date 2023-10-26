Cumhuriyet’in ışığında 100. Yıl programı ve Cumhuriyet Kadınları defilesi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in ışığında 100. Yıl programında stantlar kuruldu. Stantlarda Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, 112 ekipleri ve UMKE ekipleri tarafından, geçmiş dönemlerde kullanılan malzemeler ile yerli otomobiller sergilendi.

Cumhuriyet’in ışığında 100. Yıl program açılışında konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Şuan tüm Türkiye’de 100. yıl etkinlikleri var. İnşallah bunlar daha güzel, artarak devam edecek. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Ülkemiz daha ilerilere gidecek. Tüm Dünya’nın, Gazze’nin, Filistin’in ümidi olmaya, tüm coğrafyamızda gücüyle, kuvvetiyle, varlığıyla bölgemizde barışın, insanlığın temsilcisi olmaya devam edecektir” dedi.

Açılış programından sonra stantları gezen Muğla protokolü Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen geçmiş dönemlere ait kıyafetler ile define gösterisi gerçekleştirildi.