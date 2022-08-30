Cumhuriyet’in ilk vilayeti Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Cumhuriyet’in ilk vilayeti Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz; beraberindeki protokol üyeleri ile birlinde tebrikleri kabul etti.

Zafer Bayramı kutlama törenleri geçit töreni ile devam etti. Fevzipaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiir okundu.

Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan; törene katılanların bayramını tebrik etti. Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı törende konuşma yaptı. Kafalı, 100 yıl önce bugün topyekûn varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Vali Mustafa Tutulmaz Türk Polis Teşkilatı’nı, madencileri, öğrencileri, komandoları selamladı. Geçit töreninin ardından kutlama programı sona erdi.

Türkiye Cumhuriyetinin İlk İli Zonguldak; 1 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat- ı Esasiye Kanunu’ nun 60. maddesine göre sancaklar kaldırılınca Vilayet yapıldı.