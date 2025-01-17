İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” belgeseli, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı’nın 102. yılında, görkemli bir gala ile tanıtıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” belgeseli, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı’nın 102. yılında, görkemli bir gala ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tanıtıldı.

Galanın özel konuğu ise gerçekleştirdiği söyleyişi ile Prof. Dr. İlber Ortaylı Oldu. Ortaylı’ya her yıl 16 Ocak Basın Onur Günü etkinliklerinde takdim edilmek üzere yeni bir geleneği başlatmak adına Halide Edip Adıvar Özel Ödülü takdim edildi.

Protokol konuşmaları sonrasında Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Torun Çelik, Belgesel Genel Koordinatörü Umur Talu, Yazar Bengi Başaran’a ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk’e plaket takdiminde bulunuldu.

Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğinde hazırlanan belgesel, hem Cumhuriyet’in ilk adımlarının atıldığı bu tarihi günü ölümsüzleştirecek hem de İzmit’in binlerce yıllık geçmişini gözler önüne seriyor. İzmit’in Cumhuriyet tarihinde üstlendiği öncü rolü ve Atatürk’ün eşitlik, özgürlük, halk egemenliği üzerine kurduğu büyük vizyonu bu özel yapımda izleyiciyle buluştu.

“Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” belgeselinin yönetmenliği ve seslendirmesini Nebil Özgentürk’ün, genel koordinatörlüğünü Umur Talu’nun yaptığı, ayrıca senaryo tasarım ve metin yazımını Umur Talu, Dr. Bengi Başaran ve Nebil Özgentürk’ün üstlendiği bu belgeselin, genel editörlüğünde Melda Davran, kurguda Murat Karakuş, yardımcı yönetmenliğinde ise Bilge Espinosa Higuita görev aldı. Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Esma Torun Çelik, sürece tarihsel doğruluk anlamında destek sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla İzmit’teki müze ve tarihi mekânlarda yapılan çekimler, belgesele unutulmayacak görsel ve tarihi bir zenginlik kattı.