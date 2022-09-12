Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Selçuk Erdem, öğrencilere “Sayın Başkanımız 45 yıl önce sizler gibi meslek lisesi sıralarından mezun oldu. Ben de kendisiyle birlikte öğretmen olarak görev yapma şansına sahip oldum. Şimdi ise belediye başkanımız. Her şey bir hayalle başlar. Hayallerinizin peşinden koşarsanız, doğru planlama yaparsanız hedefinize ulaşırsınız. Bunun en güzel örneği sayın başkanımız.” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN BİN YILLAR GARANTİSİSİNİZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız! Yeni eğitim yılı hepinize hayırlı ve başarılı geçsin” diyerek başladı.

Başkan Yalçın, çok çalışanın çok kazanacağını belirterek, “Bir ay sonra Cumhuriyetimizin 99. yılını, bir yıl sonra da 100. yılını kutlayacağız. Sakarsa Savaşında mezun veremeyen Kayseri Lisesi ve diğer liselerden bugün 100. yıla yetişen kuşak olarak sizler müthiş şanslısınız. Cumhuriyeti 100. yıla bize emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Sizler ülkenin hatta dünyanın yönetimine talip olacaksınız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında siz nöbet tutan, eli kalem tutan, düşünce sahibi ve ehliyetli, diplomalı ve ‘ben cumhuriyetin ikinci 100 yılının neferiyim, ülkemi dünya milletleri arasında temsil edeceğim’ diyecek olanlar sizlerseniz. Sevgili gençler sizleri görünce duygulanmamak, Cumhuriyetimizin yüz yıllar, bin yıllar garantisini görmemek mümkün değil. O yüzden sizleri, öğretmenlerinizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“İLÇEDEKİ HEPİMİZ ÇOK ŞANSLIYIZ”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bu ülkeyi seven, devleti seven, kendini milli ve manevi yönden geliştiren sizlere sahip olduğumuz için şanslıyız. İlçemizde yaşan herkes olarak çok şanslıyız. Çünkü eğitimden gelen, hassas, tecrübeli ve pratik, muhtarlarımızın deyimiyle ‘mucit’ bir belediye başkanımız var. Belediyemiz okullar tatil olduğu andan bu yana tüm okullarımızın bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Hepiniz adına başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, sınıfları dolaşarak öğrencilere çeşitli yayınlardan ve ders aletlerinden oluşan çanta hediye etti.