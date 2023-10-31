Sağlık Bakanlığı tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Yaşam’’ projesi kapsamında 100 yaş üzeri çınarların sağlık talepleri karşılandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından her ilde başlatılan çalışma ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 100 yaş ve üzeri Cumhuriyet’in her dönemine tanıklık etmiş çınarları ziyaret ederek sağlık hizmet taleplerini karşıladı. Yapılan projesi kapsamında 80 yaş ve üstü bireylerin, aktif, üretken ve sağlık yaşam sürmesi hedefleniyor. Yaşlı bireylerin sağlık kontrollerini titizlikle gerçekleştiriliyor.