Kırklareli’nde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında asırlık çınarlar, yıllar sonra askeri üniforma giydi.

Kırklareli’nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Aziz Gündoğdu ile Şerafettin Karaca, yıllar sonra giydikleri askeri üniforma ile törene katıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İstasyon Caddesi’nde kurulan stantlarda ekipler ile beraber duran asırlık çınarlar, vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Vali Birol Ekici de standı ziyaret ederek, asırlık çınarlarla sohbet etti.

Yıllar sonra tekrardan üniforma giymenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şerafettin Karaca, herkese teşekkür etti. Kars’ta askerlik yaptığını anlatan Karaca, kıymet gördüğü için çok gururlandığını söyledi.

Aziz Gündoğdu da Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.