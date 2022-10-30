Kırıkkale’de 1744 rakımlı Dinek Dağı’na yürüyen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü zirvede kutladı.

Kırıkkale’de 1744 rakımlı Dinek Dağı’na yürüyen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü zirvede kutladı.

Kırıkkale Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla 1744 rakımlı Dinek Dağı’nda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde kamp alanından tırmanışa geçen vatandaşlar, ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla dağın zirvesine ulaştı. Yürüyüşün ardından Jandarma Komando Birliği, Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açan Vali Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünü kutladı. Kutlama etkinliğinin ardından da Jandarma Komando Birliği tarafından zirvede Türk bayrağı açılarak, "Komando Marşı" söylendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet’imizin 99. yıl dönümünün hemen ertesi günü gençlerimiz ve sporcularımız ile beraber 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesinde dostlarımıza ve düşmanlarımıza birliğimizi dirliğimizi göstermek için bir araya geldik ve bu tırmanışı gerçekleştirdik. Hep beraber yaşasın Cumhuriyet diyoruz" ifadesini kullandı.

Yürüyüş etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu ve Gençlik ve Spor Müdürü Hamza Güneş katıldı.