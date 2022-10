29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bayraksız ev ve iş yeri kalmaması için Kocaeli’nin Gebze ilçesinde binlerce vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bayraksız ev ve iş yeri kalmaması için Kocaeli’nin Gebze ilçesinde binlerce vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı.

Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan ‘Bayrak As’ kampanyası çerçevesinde Gebze ilçesinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından binlerce vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar Türk bayraksız ev ve iş yeri kalmamasının amaçlandığı kampanyada bayrak dağıtımı Çoban Mustafa Paşa Camii yanında bulunan Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“İstedik ki şehrimizin her tarafı ay yıldızlı al bayrağımızla süslensin”

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Öncelikle cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyoruz. Bayramlar aslında bayrakla anlamlıdır. Çünkü bayrak, bağımsızlığımızı, milletimizin onur, haysiyet ve şerefini temsil eder. Bu vesileyle de şuana kadar 250 bin bayrak temin ettik ve istedik ki şehrimizin her tarafı ay yıldızlı al bayrağımızla süslensin. Tüm işyerleri, evlerimiz, konutlarımız, sokaklarımız, caddelerimiz bayrağımızla donatılsın. Bunun için yoğun bir mesai harcıyoruz ve vatandaşlarımızın inanılmaz bir bayrak sevgisi, muhabbeti var. Vatandaşlarımız bayrağın bağımsızlığın timsali olduğunu da biliyorlar. Bu bizi ayrıca memnun ediyor. Özellikle çocuk ve gençlerimizin bayrak sevgisiyle buluşması için çok daha önemli bir kampanya bu. O yüzden Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı evlerine, iş yerlerine, her yere bayrak asmaya davet ediyoruz. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirelim. Kardeşliğimizi kuvvetli hale getirelim. Ülkemize yönelen her türlü şer saldırıyı da böylelikle bertaraf edelim istiyoruz. Biz ne kadar talep olursa o kadar karşılayacak bir hazırlık yaptık” dedi.