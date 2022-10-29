Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 99. Yıl dönümünde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sergisi” konulu fotoğraf sergisi açtı.

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 99. Yıl dönümünde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sergisi” konulu fotoğraf sergisi açtı.

Cumhuriyetin ilanının 99. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Pamukkale’de de coşkuyla kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi, bu bayrama özel olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Sergisi’ni açtı. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Çamlık Caddesi üzerinde açılan sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden güzel fotoğrafları yer alıyor. 7’den 70’e her yaştan Denizlili sergiyi ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

"29 Ekim coşkusunu yaşıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yıl da her yıl olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadıklarını dile getirerek, “Cumhuriyet’imizin 99. kuruluş yıl dönümünde bayram coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet’i ilan etti. Tüm dünyaya Türkiye’nin bağımsızlığının ilan edildiği o günün yıl dönümünde bizler o gün yanan bağımsızlık ateşini geleceğe taşıma görevini yerine getiriyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak bu özel günde Bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı açık hava sergisini kıymetli halkımıza sunduk" dedi.