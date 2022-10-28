Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) eğitim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel konser verdiler. ‘Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yılına Özel Piyano Dinletisi’ isimli program, ŞSM’de gerçekleştirildi. Konserde; Erva Naz Tekin, Cengiz Uslu, Muhammed Ateş Kargın, Ömer Titiz, Hüseyin Titiz, Hüseyin Katırcıoğlugil, Eymen Gümüş piyano başına geçen isimler oldular. Öğrenciler, çaldıkları her eserden sonra uzun süre alkışlandılar. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, konserde sahne alan tüm öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ‘Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yılına Özel Piyano Dinletisi’ adıyla konser düzenlendi.

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