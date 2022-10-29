Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim’in tebrikleri kabulüyle başladı.

Tören daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarında devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, tören alanını dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı okundu. Daha sonra Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, bir konuşma yaptı. Vali Sarıibrahim, tören alanını selamladıktan sonra, “Milletimizi ve devletimizin bu en büyük gününde Iğdır’ımızın caddelerinde, sokaklarında kadınıyla erkeğiyle genci ile yaşlısıyla bizlere bir araya getiren Cumhuriyetimizin 99. yüzyıl dönemi kutlu olsun, daim olsun, ilelebet yaşasın. Cumhuriyet hepimizi bir araya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. 99 yıl önce bu topraklarda yaşayanların yedi düvele karşı omuz omuza karşı mücadele ettiği beraber yaşama kararıdır "dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikte Milli Eğitim Müdürlüğün düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Sarıibrahim, hediyelerini verdi. Cumhuriyet Bayramı töreni, folklor gösterisi, resmigeçit töreni ile sona erdi.