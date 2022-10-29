Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. yıl dönümü kutlamalarında fener alayı coşkusu yaşandı.

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. yıl dönümü kutlamalarında fener alayı coşkusu yaşandı.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü kutlamaları Isparta Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Isparta Belediyesi önünden bando takımı eşliğinde başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi ve Kaymakkapı üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erdi. Fener alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayının ardından kutlamalar, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Şehir Turu ile devam etti.