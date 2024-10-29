Burhaniye ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yılı düzenlenen törenler ile kutlandı. Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Kutlama programı kaymakamlık makamında Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenlerde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Özgür Güngör ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in törene katılanların bayramını kutlaması ile başlayan törenler yoğun ilgi gördü. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Kaymakam İlyas Memiş yaparken, öğrenciler şiirler okudu. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri törenlere renk kattı Cimnastik sporu yapan çocukların gösterileri de alkış aldı. Resim, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Özgür Güngör ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Törenin sonunda öğrenciler ile askerler geçit yaptı. Son bölümde ise resmi kurum ve özel sektör araçları geçit yaptı. .