Ankara’nın Gölbaş ilçesinde Cumhuriyetin 101’ncü yılına özel 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Ankara’da Gölbaşı Belediyesi’nce Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 101’ncü yıl hatıra ormanı oluşturuldu. 1000 fidanın dikildiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yeşil alanların arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

Binlerce metrekare yeni yeşil alan

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Odabaşı şunları söyledi:

“Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle doğamıza sahip çıkmak ve geleceğe daha yeşil bir Gölbaşı bırakmak için buradayız. İklim değişikliği ve hızla artan betonlaşma, Gölbaşımızın kırsal iklim yapısını ve yağış rejimini olumsuz etkilemektedir. Bu durum, yeşil alanların önemini her geçen gün artırmaktadır. Biz de Gölbaşımızda yaşayan hemşehrilerimizin dünya standartlarının üzerinde yeşil alana sahip olduğunu biliyoruz ve bu yeşil alanların arttırılması için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren park ve yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Sahil Parkı’nda toplamda iki etaptan oluşan çalışmalarımız kapsamında 6 bin metrekare yeşil alan ve çevre düzenlemesi yaptık. Seğmenler Mahallesi Öğretmenler Parkı’nda toplamda iki etaptan oluşan çalışmalarımız kapsamında 5 bin metrekare yeşil alan ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 2 bin metrekare uzunluğundaki orta refüjde ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemesi bitirildi. Bahçelievler Mahallesi Fırat Çakıroğlu Parkı’nda mevcutta bulunan parkın yeniden ağaçlandırma ve tadilat çalışmalarını tamamladık. Tulumtaş Mahallesi Rahman Camii’nde 2 bin metrekarelik yeşil alan ve çevre düzenlemesi tamamlanmış bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız hatıra ormanımıza da yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinde 1000 ağaç diktik. 27 bin metrekarelik park alanında yeşil alan düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.”

“Daha yeşil bir Gölbaşı, daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya mümkün”

Bu çabaların daha yeşil, daha yaşanabilir bir Gölbaşı için olduğunun altını çizen Odabaşı, “Sizlerin de desteğiyle, her bir ağacı geleceğe nefes olması için dikelim. Doğamıza, geleceğimize, toprağımıza sahip çıkmak için birlikte çalışmalarımızı sürdürelim. Şeffaf, iyi niyetli ve dürüst bir yönetim ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla Gölbaşılı vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın, çocuklarımızın çok daha mutlu olduğu bir Gölbaşı oluşturmak. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha doğal bir Gölbaşı bırakmak. Gelecek nesiller inşallah çok daha mutlu ve huzurlu olacak. Daha yeşil bir Gölbaşı, daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya mümkün” dedi.

Emekli müftü Yüksel Kaymak tarafından yapılan duanın ardından 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Odabaşı, Nesibe Aydın Okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikerek çevre bilincine dikkat çekti ve miniklere fidan hediye etti.

Etkinliğe; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Nesibe Aydın Okulları’nın kurucusu Nesibe Aydın, Ankara Kulübü üyeleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.