Cumhuriyet’in 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle 101’inci yılı coşkuyla kutladı.

Isparta’da Cumhuriyet’in 101’inci yılı kutlamaları Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Isparta Belediyesi önünden bando ve mehteran takımı eşliğinde başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle coşkulu bir şekilde yürüdü. Fener alayına Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri, mülki ve adli erkan, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar açılan dev Türk bayrağı eşliğinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 101’inci yıl marşlar eşliğinde coşkuyla kutlandı.