Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanındaki Çelenk Sunma Töreni ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen çelenk sunma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yb. Tolga Coşkun, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Tören, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 29 Ekim 2024 Salı günü Antalya Valiliğinde tebrikleri kabul programı düzenlenecek. Kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen geçit ve anma töreni ile devam edecek. Ayrıca, Antalya’nın 19 ilçesinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı coşkusu paylaşılacak.