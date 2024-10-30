SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarımı Programı öğrencilerinin hazırladığı tasarımlar ’29 Ekim Cumhuriyet Online Afiş Sergisi’ ile beğeniye sunuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri tarafından ’29 Ekim Cumhuriyet Online Afiş Tasarım Sergisi’ hazırlandı. Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından düzenlenen sergi için 21 öğrenci tasarım hazırladı. Tasarımlarda; Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının ortaya koyduğu zorlu mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk işlenirken, ayrıca birlik ve beraberlik teması da ele alındı. Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulamaya dökerek dönem içi ve sonunda düzenledikleri sergilerle beğeniye sunma fırsatı sağladıklarını kaydeden Öğretim Görevlisi Ersin Berk, “Böylelikle özgüven de kazanmış oluyorlar. Ayrıca sosyal sorumluluk ya da milli bayram temaları bu alanda araştırma yapmayı ve bazı duyguları özümseyerek bunları tasarım yoluyla yansıtmayı da sağlıyor” diye konuştu. Öğrencilerin sergisine Ferizli MYO’nun web sayfasında yer alan Tasarım Bölümü Sergi Galerisi’nden ulaşılabiliyor.