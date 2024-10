Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa OSB işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen 3 katlı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı tamamlanarak cumhuriyetin 101. yılında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhuriyet Kavşağı ismi verilen kavşakta ilk test sürüşünü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in direksiyon başına geçtiği araçta bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve OSB Başkanı Sait Türek tarafından gerçekleştirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Manisa OSB Cumhuriyet Kavşağı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan ve Cumhuriyetin 101’inci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Gerçekten bugün katmerli bir bayramı hep beraber yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101’inci yılı. Aynı zamanda havanın çok güzel olması ve şehrimizin, sanayinin çokça talep ettiği böyle bir kavşağa kavuşmamız hep beraber sevincimizi, bir bayram havası içinde yetiştirdi. Ben de bu sevinci yürekten paylaşıyorum. Manisa ilimize kısa bir süredir geldim. Ama gerçekten çalışkan insanlarıyla, sevecen insanlarıyla iletişim halinde olan insanlarla bir paylaşım halinde olan insanlarla, bereketli bir iklim atmosferi oluşturuyorlar. Bugünkü bu çalışma, bu kavşağın açılmasında bunun bir tezahürü" diye konuştu.

"Yeni bir döneme imza atıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa’da trafiğin her geçen gün çekilmez hâle geldiğini ifade ederek başladığı konuşmasında, "Öncelikle Cumhuriyet Kavşağı’mız bu trafiğin bir çözüm noktası olacaktır. Arkasından yapılmakta olan geniş kavşağı ve daha sonrasında Muradiye Kavşağı’nın çalışmalarına bir an önce başladığımızı size buradan bildirmek isterim. Cumhuriyet Kavşağı Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel iki kurumun uyuşmasıyla birlikte yapılmış ve Manisa’mıza kazandırılmış çok önemli bir projedir. Bunun devamında geleceğini gerçekten ümit ediyorum. Ekim ayı meclis toplantısında kavşağın ismini Cumhuriyet Kavşağı koyma kararı aldık. Öncelikle meclisimizi bu kararın alınmasında oy birliğiyle oy veren tüm meclis üyelerine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında ulaşımda da yeni bir devreye geçiyoruz. 1 Kasım itibariyle artık ulaşımda ne durakta bekleyen araçlar, ne de otobüs durağında bekleyen bir vatandaşımızın kalmaması adına yeni bir döneme daha imza atıyoruz. Çünkü Manisa’mda büyüyen, gelişen Manisa’mda trafiği hem de oluşuma gerçekten çözüm bulmak bizim en öncelikle görevimizdir. Buradan önceki dönem Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve bu kavşakta emeği geçen tüm arkadaşlara hepsinin emeğine sağlık. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir gün. İkinci yüzyılımızın ilk Cumhuriyet Bayramı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan cumhuriyetin korumak ve yarınları aktarmak bizim en önemli görevimizdir. Bu kavşağımızın da ismini Cumhuriyet Kavşağı koyarak yarınlarımıza geçtiği her anda hatırlatmak istedik. İnşallah kazasız belasız kullanılabilecek olan ve Manisa’mızın trafiğine çözüm olacak olan bu kavşağa ama hayırlısı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımızı da tekrar tekrar kutlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Darısı yıllardır bir türlü yapılamayan Gediz Kavşağı’nın başına"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise, “Bugün, tam da Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile Manisa Organize Sanayi Bölgemizin ortak olarak hayata geçirdiği kavşağı açıyoruz. Manisa’mız hızla büyüyen ve gelişen sanayisiyle birlikte, Ege Bölgesi’nin diğer şehirleri ile ulaşımın adeta bir merkezi konumuna gelmiştir. Kurumlar arası iş birliğinin çok güzel bir örneğinin sergilendiği bu projenin başından bu yana, bin bir özveriyle çalışan Büyükşehir Belediyesi personeli, Organize Sanayi Bölgemizin personeli ve müteahhit firmaların çalışanlarına çok teşekkürler ediyorum. Açılışını yapacağımız bu kavşak, şehir merkezimiz, Organize Sanayi Bölgemiz, İzmir ve Manisa çevreyolu ile olan bağlantısı sayesinde stratejik bir öneme sahiptir. Bugün ilk araç geçişini gerçekleştirdiğimiz bu kavşak, Organize Sanayi Bölgemizin İzmir ve Manisa bağlantılarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm sunacak ve bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Böylece hem sanayimizin hem de şehrimizin ulaşım altyapısı daha da güçlenecektir. Darısı yıllardır bir türlü yapılamayan Gediz Kavşağı’nın başına. Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi bize emanet eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel eser, kazasız, belasız yolculuklar için, Manisa’mıza ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Direksiyon başına Ferdi Zeyrek geçti

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Cumhuriyet Kavşağının açılışı kurdelesi kesildi.

