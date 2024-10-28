Balıkesir’de Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yılı kutlamaları kapsamında Balıkesir’de Atatürk Anıtında düzenlenen Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.

Çelenk sunma törenine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Vali Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Çeşitli okullardan öğrencilerin de katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesiyle sona erdi.