Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 101 yıl önce Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak ilan ettiği Cumhuriyet 101’inci yaşına giriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 101’inci yaşını 7 ilçede düzenleyeceği konserler, tiyatro gösterileri, tenis ve voleybol turnuvalarıyla tüm vatandaşlarla coşkuyla kutlamaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yaşı kutlamaları Muğla’nın Dalaman ilçesinde 6’ncı Geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix tenis turnuvası ile başladı. 32 sporcu Cumhuriyet Kupası için kıyasıya mücadele etti. Menteşe ilçesinde düzenlenen 5’inci Geleneksel Cumhuriyet Kupası Veteranlar Voleybol Şampiyonası da renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet coşkusu 7 ilçede konserlerle devam edecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi 7 ilçede konserlerle meydanları dolduracak. Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Meydanı’nda ünlü sanatçı Yaşar, Dalaman Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Gündoğarken, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Popüler Müzik Orkestrası Marmaris Atatürk Meydanı’nda Fuat Saka, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Norm Ender, Ortaca Belediye önünde Grup Evdeki Saat, Seydikemer Belediye Meydanı’nda Ender Balkır sahne alacak. 28 Ekim Pazartesi Yatağan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Şu Çılgın Türkler tiyatro oyununu sahneleyecek.