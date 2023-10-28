Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde Karaelmas Meslek Teknik Anadolu Lisesi tarafından Güzel Sanatlar Galerisinde, ‘Atatürk, Zonguldak ve Cumhuriyet’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Serginin açılışına, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ve davetliler katıldı.
Açılış kurdelesinin ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi sırasında Başkan Alan, Vali Hacıbektaşoğlu’na eski yerler hakkında bilgiler verdi.