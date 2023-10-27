29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala bayrak imalatçıları yoğun mesai harcıyor. Bayrakları yetiştirmek için tam gün çalışan imalatçılar, son bir haftada 300-400 bin arası küçük bayrak üretti.

Tüm Türkiye Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanırken, bayram imalatçıları ise yoğun mesai harcıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çift vardiya çalışan bayrak imalatçıları, ellerindeki tüm stokları eritti. Son bir hafta içerisinde küçük bayrak olarak 300-400 bin adet üretim yapan imalatçılar, pazar gününe kadar mesaileri devam edecek.

“Elimizdeki tüm bayraklar tükendi”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yoğun bir şekilde çalıştıklarını beliren bayram imalatçısı Ekrem Bitmez, “Son bir haftadır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün ve yarın ise 24 saat çalışacağız. Elimizdeki tüm bayraklar tükendi diyebiliriz. Gerçekten çok büyük bir talep oluştu. Şu anda piyasada Türk bayrağı bulunmuyor. Genelde büyük bayrak üretiyoruz. Bayram olduğu için küçük bayrak üretimimiz arttı. Son bir haftada 300-400 bin tane küçük bayrak ürettik diyebiliriz. Pazar gününe kadar buradayız. Şahıslarda gelip alıyor evinin balkonlarına asmak için” diye konuştu.