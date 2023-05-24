Büyükçekmece’de “Atatürk’” temalı “Yüzde Yüz Sanat” sergisindeki el emeği, göz nuru eserler sanatseverlerle buluştu. Sergi 29 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmen ve kursiyerlerinin, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladıkları “Atatürk’” temalı “Yüzde Yüz Sanat” sergisindeki el emeği, göz nuru eserler sanatseverlerle buluştu. Kültürpark-Kervasaray’da serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Ereke, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri gerçekleştirdi. Büyükçekmece tarihi Kervansaray’da açılan sergi 29 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.

Kültürpark-Kervansaray’da açılan Yüzde yüz Sanat Halk Akademisi Dönem Sonu El Sanatları Sergisi’ne sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Sergide kursiyerlerin ve eğitmenlerin el emeği olan su kabağı işleme, kumaş boyama, ahşap boyama, takı, amigurimi, tel kırma ve ebru sanatından birçok özel parça bulunuyor.

"Cumhuriyetçi kadınlar olarak kendimize özgüvenimizi kazandık’’

Büyükçekmece Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri el emeği hazırladıkları ürünleri Dönem Sonu El Sanatları Sergisi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sergideki eserlerin her birinin uzun bir çalışma dönemi sonunda, büyük bir emek sarf edilerek hazırlandığını belirtip, emeği geçen eğitmen ve kursiyerleri kutladı.

Yaptıkları ürünleri hem tanıtıp hem de satışını yapan eğitmen ve kursiyerler ise sergiye ilişkin duygularını şöyle ifade etti:

Uyumlu çalışmalar yaptıklarını belirten Gülşen Beşer, “’Önce Belediye Başkanı’mız Hasan Akgün’e biz kadınlara verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize açtığı bu imkanlar sayesinde her birimiz ayakları üzerinde duran zaten Cumhuriyetçi kadınlar olarak kendimize özgüvenimizi kazandık ve çok güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Eski objelerimizi değerlendiriyoruz. Yenileri katıyoruz arasına. Hocamız Ayten Hanım ve Ayfer Hanım ile birlikte çok güzel ve çok uyumlu çalışmalar yaptık. Her bir hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum bize kattıklarından dolayı” diye konuştu.

Süheyla Tergü ise, “6,7 yıldır bu kurslara devam ediyorum. Tel kırmayla başladım, takı eğitimi. Ayten Aksu’nun öğrencisiyim. Çok güzel işler. Evden kurtuldum. En azından Çarşamba günü biliyorum ki nereye gideceğimi ve neler üreteceğimi. Evimi bir daha güzelleştirdim. Eski eşyalarımı yeniledim. Ben de bu maharetin olduğunu belediye çıkardı ortaya. Benim keşfedemediğim bir kişiliğim varmış meğerse. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

13 yıldır eğitmenlik yaptığını belirten Funda Aydın,”13 yıldır Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde el sanatları eğitmenliği yapıyorum. Geleneksel el sanatları mezunuyum. Aynı zamanda halk eğitimde de eğitimler veriyorum. Belediyedeki branşım su kabağı işlemeciliği ve ahşap, cam, seramik boyama üzerine. Bu kurslara herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, üretmek, sene sonunda bunları sergilemek paha biçilemez. Hem öğrenciler motive oluyorlar hem bizler motive oluyoruz” dedi.