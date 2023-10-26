Anadolu Üniversitesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle öğrencilerin en çok tercih ettiği menüyü ücretsiz bir şekilde sunarken, yemekhane önünde uzun kuyruklar oluştu.

Anadolu Üniversitesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı münasebetiyle öğrencilere en çok tercih edilen öğle yemeğini ücretsiz sundu. Yemek saatine dakikalar kala Yunus Emre Kampüsü’ndeki yemekhane önünde uzun kuyruklar oluştu. Öğrencilerin en çok tercih ettiği menüde; harem çorbası, püreli soyalı pirinç, kapya biber turşusu bulunurken tatlı olarak da keşkül yer aldı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Sıla isimli eczacılık bölümü öğrencisi menüyle ilgili, “Etkinlik için çok mutluyum. Bugün çokça tercih edilen bir menü bize sunulmuş. Yoğunluktan da anlaşılacağı üzere bayağı bir talep var. Çok fazla sıra beklemedim 15 dakika kadar bekledim. Sıramız hızlı ilerliyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İktisat bölümü 3. sınıf öğrencisi Murat Can Çınar, “Menümüzde en çok tercih edilen yemekler var. Çok güzel oldu, yemek sırasında çok fazla kalabalık var. Üniversitemiz bizlere bu imkanı ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor, bugün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle verilen yemek nedeniyle daha da kalabalık. Közlenmiş kapya biber, keşkül, çorba ve tavuk yemeği var” dedi.