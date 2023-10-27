Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde ortaokul öğrencileri kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okumanın öneminden bahsedildiği etkinlikte öğrencilere Cumhuriyetin 100’üncü yılının değeri anlatıldı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaparak ‘Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Doğada Kitap Okuyoruz’ etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Orhangazi Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde, ortaokul öğrencileri unutulmaz bir gün geçirdi.

Kitap okumanın öneminden bahsedildi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinin personellerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklara kitap okumanın öneminden bahsedildi. Ayrıca Cumhuriyetin 100’üncü yılının önemi anlatılarak, kent müzesinin içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana kullanılan değerli eşyalar tanıtıldı.