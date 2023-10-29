Eyüpsultan Belediyesi, Kurt Kemeri’nde “29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik Yürüyüşü” düzenledi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel düzenlenen yürüyüş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, Kurt Kemeri’nde “29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik Yürüyüşü” düzenledi. Saat 10.00’da başlayan yürüyüş, 12.30’a kadar devam etti. Yürüyüşe katılan Eyüpsultanlılar Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutladı. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda çay ve simit ikramları yapıldı. Tüm Eyüpsultanlıların davetli olduğu yürüyüş için ilçenin farklı noktalarından Kurt Kemeri’ne servis araçları kaldırıldı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılan gençlik yürüyüşüne Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

“Her ortamda her kesimden vatandaşla kutluyoruz”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken, cuma gününden itibaren Cumhuriyet’in 100. yılını her ortamda, her kesimden vatandaşla birlikte kutladıklarını ifade ederek, “Bugün de sabah gençlerimizle birlikte Kurt Kemeri’nde güzel bir yürüyüş yaptık. Kutlamalara devam ediyoruz. Bugün Alibeyköy’de, Eyüpsultan Meydanı’nda, Rami’de ve Kemerburgaz’da kutlama programlarımız var. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.