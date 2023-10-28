Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 2023 kişi zeybek oynadı.

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Terzioğlu Yerleşkesi içinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 2023 kişi zeybek oynadı.

Etkinlik sorumlusu Deniz Ünver, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı çerçevesinde üniversitemizin içerisinde 2023 öğrenciyle birlikte öğrencilerimizle, hocalarımızla, yönetimimizle, rektörümüzle beraber bugün bir rekora imza atacağız. Cumhuriyet’in coşkusunu içimizde hissederek, böyle bir proje hazırladık. Çanakkale yöresi zeybeğiyle, Çanakkale yöresi müzikleriyle 2023 kişiyle bugün burada hep beraber oynayacağız. Hep beraber Cumhuriyet’i kutlayacağız. Üniversiteler içerisinde 2023 kişilik bir ekip ilk defa bugün sahnelenecek. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına yakışacağını düşünüyoruz” dedi.