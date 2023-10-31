Antalya’nın Kemer ilçesinde Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 1923 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Daha önce Tekirova Mahallesi’nde hortum nedeniyle büyük zarar gören ormanlık alanda Kemer Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, muhtarlar, turizmciler, otel personeli, ormancılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları bünyesinde yapılan fidan dikim etkinliğine katılanlar, 1923 fidanı toprakla buluşturdu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında 1923 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Ülke olarak doğaya çok önem vermek gerektiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Doğayı çoraklaştırmadan daha da güzelleştirmeye çalışmalıyız. Gelecek nesillere yaşanacak bir vatan bırakmalıyız. Bugün çocuğundan büyüğüne, gencinden yaşlısına herkes burada. Birlik ve beraberlik olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur” dedi.