Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri amacıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Nuriye İlhan, 10 öğrencisi ile birlikte yaptığı çalışmayla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel geçmişten bugüne gelen 100 adet eseri okulun salonunda sergiledi. Sepet, kazma, orak, sürahi, güğüm, kilim, sandık, bakraç, çaydanlık gibi eserlerin sergilendiği alana ise öğrenciler ve okul dışından gelenler büyük ilgi gösterdi.

“Bu sergimizde tarihi geçmişimiz öğrencilerimize gösterildi”

Açılan sergide geçmişten bugüne kadar olan yıllarda kullanılan eşya ve eserlerin okulda bulunan öğrencilere gösterilmesinin amaçlandığını ifade eden Müdür Yardımcısı Tamer Uysal, “Bu yıl 29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde tüm ülke çapında bu kutlamalar gerçekleştiriliyor. Bizde okul olarak öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu açılan sergimizde öğrencilerimizin 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin nereden nerelere nasıl geldiğini ve günümüze kadar ne gibi eserlerin oluştuğunu onlara göstermek istedik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel geçmişimizden günümüze kadar asırlık tarihi eserlerin yanı sıra, büyüklerimizin kullandığı geçmişe dayalı eserleri okulumuzun salonunda sergiyle açtık. Her eserin dünden bu güne kadar olan tarihi süreci olduğunu gösterilmesi sağlandı” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 eseri sergiledik”

Öğrencileriyle beraber yüz yıllık eserleri sergiyle taçlandıran Tarih Öğretmeni Nuriye İlhan ise “Biz bu projeye başlarken Cumhuriyet tarihimiz boyunca kullanılan nesnelerin her birinin yaşanmışlıkları var. Ve bu hikâyeler bizi aslında geleceğe taşır diye düşündük. Buradaki sergimizde tarihe tanıklık etmiş eşyaları, eserleri çocuklarımıza aktarmak ve onlarında gelecek nesillere aktarması açısından yaptığımız serginin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel 100 adet eserimizi öğrencilerimizle beraber sergileyelim istedik” diye konuştu.