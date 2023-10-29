Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü nedeniyle Mersin’in Mut ilçesinde 100 Öğretmen zeybek oynadı.

Mersin’in Mut ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mut Şehir Stadında 100 öğretmen, Atatürk'ün sevdiği zeybeği oynadı. Büyük bir beğeni toplayan Zeybek oyun gösterisi ayakta alkışlandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir şey yapmak istediklerini ifade eden öğretmenler, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılını hep birlikte coşkuyla kutlamak maksadıyla 100 öğretmen olarak beraber, Atatürk’ün sevdiği zeybekleri oynadık. Bizi ayakta alkışlayan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Kutlamaya renk katan zeybek oyunundan sonra gösterilerle devam eden kutlama ödül töreni ve bando eşliğinde geçit töreniyle sona erdi.