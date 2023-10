Çorum’un Bayat ilçesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Bayat Kaymakamlığı tarafından organize edilen programla Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde İlçe kaymakamı Seher Söyler, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve protokol üyelerinin katılımlarıyla Yatukcu Mahallesi’nde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde “100. Yıla 100 Fidan” etkinliğinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu güzel gün için en büyük temennim diktiğimiz fidanların, 100 yıl önce bu topraklarda bir tohum olarak ekilen Cumhuriyetimiz gibi asırlık birer çınara dönüşmesidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de, Cumhuriyetin milletin iradesinin hakim olmasının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Her bireyin eşit olduğunu dile getiren Başkan Ünlü, "Her ferdin bir oyu vardır. O oyda kutsaldır. Yönetim şeklinde o oyla belirler. Milli irade budur. Millet iradesine sahip çıktığı müddetçe hiçbir boyunduruk altında kalmazsınız ve hiç kimsenin Kulu kölesi olmazsınız. Onun için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yıl etkinlikleri bu yüzden çok önemli. Bu millet bir kez daha 29 Ekim 1923’te kendi hür iradesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte ilan etti. Dedi ki artık ben kimseye muhtaç olmayacağım. Kimsenin boyunduru altına girmeyeceğim kendi kendimi idare edeceğim. Kendi irademe sahip çıkacağım. Cumhuriyetimizin 100 yıl etkinliklerinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde değişik etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Fidan dikim töreni de bu etkinliklerden birisi. Gençler bu ülkenin geleceğinin teminatısınız. Sizler bilinçli olursanız sizler kendi hür iradenize sahip çıkarsanız. Bu millet her zaman Kendi ayakları üzerinde duran devletine sahip çıkan toplum olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.