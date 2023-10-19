Tepebaşı Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla kompozisyon yarışması düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ‘Cumhuriyetimiz 100 Yaşında’ sloganıyla kompozisyon yarışması düzenliyor. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında çocuklar, yazdıkları kompozisyonlar ile Cumhuriyetin 100’üncü yaşını kutlayacak. 9-13 yaş arasındaki çocukların katılabileceği yarışma için son katılım tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Sevgili minik yazarlar, kalemlerinizi hazırlayın! Çünkü Cumhuriyet Bayramı, sizin için bir kompozisyon yarışması ile geliyor. Siz de bu büyük bayramı kelimelerle kutlayın” diyerek çocuklara çağrıda bulundu.

Dereceye giren çocukların sürpriz hediyeler kazanacağı yarışmanın başvuru formu ve katılım şartlarına ise https://www.tepebasi.bel.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.