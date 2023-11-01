Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tenis Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 100. Yıl Tenis Turnuvası sona erdi. Çok sayıda gencin katılım sağladığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Salihli Tenis Kulübü Derneği tarafından Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 100. Yıl Tenis Turnuvası sona erdi. Oldukça çekişmeli ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvaya 55 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye girenler 100. Yıl kupasının sahibi oldu.

Turnuvada 1.Torba da şampiyon Ersin Atagöz - Sedat Çakır ikilisi şampiyon olurken, 2. Mehmet Ünalan - Kamil Abalı, 3.Göhan Şenal - Cem Zorlu, 2.Torba da şampiyon Gökhan Ertaş - Gökçe Biçer ikilisi şampiyon olurken, 2.Cihan İzmirlioğlu - Nurten Kaya, 3.Emrah Demir - Ece Gülderen, Yeşil Top Kategorisinde şampiyon Fatma Sena Şenay, 2.Duru Çakır, Turuncu Top Kategorisinde şampiyon Renç Sağır, 2.Şebnem Ekinci oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcuların 100.Yıl Kupalarını Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz tarafından verildi.