Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde ’Çanakkale 1915 Gezici Müzesi’ açıldı.

Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda açılan müzede 26 stantta Çanakkale Savaşı’ndan kalan bin 90 adet savaş malzemesi sergilendi. 1 Kasım tarihine kadar açık olacak müzede ziyaretçilere Çanakkale ruhu yeniden yaşatılacak.

Müzenin açılışında konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale 1915 Gezici Müzesi ilçemizde açıldı. Müzemiz yaklaşık 10 gün boyunca öğrencilerimizin ve halkımızın ücretsiz ziyaretine açık olarak devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün öğrencilerimizin Çanakkale’yi görmesini arzuluyoruz. Bu vesile ile öğrencilerimizin bir nebze de olsa bunu tatmasını sağlayacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken, Filistin’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle de İsrail’i kınıyorum” ifadelerine yer verdi.