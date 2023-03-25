Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ile Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yılında yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için alt ve üstyapı düzenlemeleri yapılmıştı. Çalışmalar çerçevesinde Şehitler Abidesi’nin çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 7 bin şakayık, 2 bin gül ve 1500 taflan dikildi. Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da dikildi. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu’ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için örtü temizliği, Abide’ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle ve araçlarıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ne gelen binlerce kişi bölgeyi rehberler eşliğinde geziyor. Çanakkale Şehitler Abidesi’nin bulunduğu bölge ile şehitlikleri gezen ziyaretçiler, duygusal anlar yaşıyor. Yüzlerce kişi, şehitler için dua ediyor. Şehitler Abidesi, ‘Kurtuluşa Giden Yol’ ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, Anıt Rölyef’ten Şehitler Abidesi’ne bu yoldan ulaşıyor.

İstanbul’dan arkadaşlarıyla Şehitler Abidesi’ne gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Fatih Yavuz, “Arkadaşlarımla Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki şehitlikleri ve savaşın yaşandığı alanları ve siperleri gezdim. Buradaki şehitlikleri ve savaşın yaşandığı alanları yerinde görünce duygusal bütünlüğü oluşturuyor. Burayı ziyaretin önemli yapı taşlarından birisi şehitliklerimiz görmek, aslında burada yaşanan büyük savaşı anlayabilmemizi, kuş seslerimi yada böyle ağaçlara baktığımızda zaman savaş zamanı da o şekilde olduğunu hayal etmek, burasının eski zamanlarını hayal etmek çok önemliydi. Üzerinden 108 yıl geçmiş ve bunu çok iyi hissedebiliyoruz” dedi.