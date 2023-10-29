Muğla’da Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı coşku ile kutlandı.

Muğla Atatürk stadyumunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında çeşitli etkinlikler sergilendi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün halkın bayramını kutladı. Bayram töreninde öğrencilerin çeşitli gösterileri sergilenirken geçit töreni ile son buldu.

Törende Konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık” Bugün; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizin ilanının 100. Yıldönümünü kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Atatürk’ün ifadesi ile bugün “En Büyük Bayram” günüdür. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. “Ey Türk istikbalinin evladı. Birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” seslenişinin omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun idraki ile ve aynı zamanda bu idrakin bizlere kazandırdığı kuvvet, gurur ve kararlılıkla yüreklerimizi, ellerimizi, kalplerimizi birleştirdiğimiz bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmanın haklı onuruyla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Millet olarak bu onuru bizlere yaşatan; Cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Malazgirt’te, Yemen’de, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Kıbrıs’ta, terör örgütleriyle mücadelede, 15 Temmuz’da kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum ”dedi.