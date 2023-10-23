Ordu’nun Ünye ilçesinde, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

İlçe genelinde eğitim gören binlerce öğrencinin eşlik ettiği yaklaşık 3 kilometrelik korteje çevredeki vatandaşlar da evlerinden ve araçlarından Türk bayrakları ile eşlik etti. Çamlık mevkiinden sahil boyunca devam eden kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel bin 923 öğrencinin, öğretmenlerin ve vatandaşların ellerinde dalgalanan Türk bayrakları, coşkulu kutlamalara unutulmaz anlar yaşattı.

Kortej sonrası konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bu kıymetli coğrafyayı bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimi ile gazilerimizi rahmetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Tarih boyunca devletler medeniyetler kurmuş, hak ve adaleti insanlığa öğretmiş büyük bir milletin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yüzüncü yılını kutladığımız bir hafta yaşıyoruz. Bu milletin yok edilebileceğini, fakat asla esir yaşatılamayacağını bilmeleri gerekenler, büyük bir devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkacağını hesap edememişlerdir. Bu mücadelede isimlerini hayırla ve rahmetle anacağımız Nene Hatunlar, Halide Edipler, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Gördesli Makbule Hanımlar, Halime Çavuşlar gibi kadın kahramanlarımız da bu mücadelede önemli rol oynamışlardır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından ise 29 Ekim 1923’te cumhuriyet idaresine geçilmiş ve gazi meclisimizde oy birliği ile kabul edilmiştir. Sonrasında ise demokrasi ile taçlandırılan cumhuriyetimiz dünya durdukça yaşatılmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.