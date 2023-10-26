Cumhuriyeti’nin kuruluşunu farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyeleri, 100 Yaş Evi, Oyuncak Kütüphanesi ve kreşlerde çocukların yaptığı Cumhuriyet’in 100’üncü yılı temalı yağlı boya, kara kalem, mozaik, cam altı boyama, ahşap boyama, takılar gibi çalışmalar 1 Kasım’da düzenlenecek Cumhuriyet’in 100’üncü yıl sergisinde vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl sergisi için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Atölyesi’nde çalışan kadınlardan Selma Tektemir, “Sosyal hizmetler atölyesine iki yıldır faaliyet gösteriyoruz. Şimdiki faaliyetimiz de 100’üncü yılı nedeniyle ekstre işlemler yapıyoruz. Cam altı boyama yapıyoruz, örgüler var, punclar var. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun heyecanı bir başka oldu. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerden çok farklı bir etkinlik bu. İçimizdeki o heyecan bildiğiniz gibi değil. Her yeri bayraklar ile görmek, çocukların kırmızı-beyaza bürünüp sokaklarda gezmeleri, etkinlikler hakikaten heyecan dolu. Dilerim bu heyecanımız hep devam etsin” dedi.

Kursiyerlerden Nurgül Karaöz, “Sosyal hizmetler atölyesine bir yıldır geliyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümüne istinaden burada çalışmalar yapıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz

El sanatları Öğretmeni Merve Kahraman; “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam merkezinde 120 tane kadın üyemizin bulunduğu el sanatları atölyesi burası. Çeşitli dallarda ürünler yapıyoruz. Şu anda Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için çok heyecanlıyız ve hazıklar yapıyoruz. 1 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sergimiz var” dedi.