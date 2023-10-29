Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Bisiklet İl Temsilciliği iş birliğiyle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet kortejinde 29 bisikletçi Cumhuriyetin 100’üncü yılı için 100 kilometre pedalladı.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Bisiklet İl Temsilciliği ile düzenlenen kortej etkinliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda katılımcılar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı önünde bir araya geldi. Buluşma noktasından hareket eden katılımcılar, kortej oluşturarak 100 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

Etkinlik ile ilgili konuşan Eskişehir Bisiklet İl Temsilcisi Özlem Sakarya, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilki düzenlenen 29 bisikletçi arkadaşımla beraber 100 kilometre pedal basacağız. Ülkemizin en büyük değeri olan Cumhuriyet Bayramında bu etkinlikte bize destek veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’’üncü yılını tüm kalbimizle kutluyoruz” dedi.

‘100’üncü yılda 100 kilometre yol kat ettiler’

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’ndan başlayan kortej, Uludağ Sok. üzerinden Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere belirlenen İnönü güzergahına bisikletleri ile kortej halinde gitti.