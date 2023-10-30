Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Fener alayı ve sahne etkinliklerine katılan vatandaşlar, Cumhuriyetin 100’üncü yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve sahne etkinlikleri düzenledi. Program, Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na gerçekleştirilen fener alayı ile başladı. Yürüyüşe Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyen kalabalık, renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Mehteran Gösterisi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Korosu konseriyle de coşku ikiye katlandı.

"Milletimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun"

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Başkan Usta, "Gaziosmanpaşa’nın bu muhteşem kalabalığı, her zaman böyle coşku dolu bir tabloyu ortaya koyuyor. 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün yine Gaziosmanpaşa Meydanı’nda vatansever Gaziosmanpaşalılar, bu bayrağı yere düşürmeyecek, Cumhuriyetimize de laf ettirmeyecektir. Bu güzel Cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun, yolumuz açık olsun" diye konuştu.