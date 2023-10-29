Burdur’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Jandarma Komando timi, jandarma köpek timi ve halk oyunları gösterileri büyük bir ilgiyle izlenirken, Aziziye köylülerinin top arabalı geçişi büyük beğeni topladı.

Burdur’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Meydana giriş yapan Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Törene protokol üyeleri ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Vali Türker Öksüz’ün konuşmasıyla devam etti. Cumhuriyetin 100. yaşını kutlayan Vali Öksüz, “Bugün yüz yılda bir gelen tarihi bir gün. Bugün milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesini ve özgürlük aşkını cümle cihana aşikâr edişinin yüzüncü yıl dönümü. Bugün, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarak kurduğu, gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 100. yaş günü. Bu gururu, heyecanı ve coşkuyu siz değerli Burdurlu hemşehrilerimle bir arada yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken, hepinizi en içten duygularımla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, İstiklalden istikbale Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Öksüz ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından yapılan jimnastik gösterisi, halk oyunları gösterisi ve mehteran gösterisi ile program devam etti. Programda İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Köpek Timi tarafından yapılan gösteriler nefes keserken, katılımcılardan büyük alkış aldı. Program öğrenciler, güvenlik güçleri, gaziler, mehter takımı, kurum araçlarının yaptığı geçit töreni ile son buldu.

“Cumhuriyeti biz böyle kazandık”

1933 yılında Cumhuriyet kutlamalarında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” fotoğrafı, 90 yıl sonra tekrar can buldu. Aziziye köyü sakinlerinin Cumhuriyetle özdeşleşen fotoğrafa ithafen törene kağnı arabası, top mermisi ve o zamana ait yöresel kıyafetle katılarak “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” pankartı ile yaptıkları geçit töreni katılımcıların büyük beğenisini topladı.