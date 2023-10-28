Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı anısına Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 33 Şehit Anıtı’na 100 öğrenci ile 100 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı “100 Öğrenci 100 Fidan“ Projesi kapsamında 33 Şehit Anıtı ve Şeref Meydanı’nda öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapıldı. Yapılan fidan dikimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın desteği ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet meşalesini sonsuza kadar yakmaya devam edeceğiz" denildi.