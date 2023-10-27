Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100’ücü yılını 28 Ekim saat 15.00’de Tayyare kavşağında açacağı 100 ‘üncü yıl heykeli ile taçlandırıyor. Heykel iki tarafa bakan Atatürk portresini barındırırken, bir tarafta Atatürk’ün ‘Çanakkale Geçilmez’, diğer tarafta da “Geldikleri Gibi Giderler’ sözlerine atıfta bulunuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını Muğla’da farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi açılışını yapacağı 100’üncü yıl heykeli ile de Atatürk’ün 29 Ekim 1923’de kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Muğla’da taçlandırıyor. 100’üncü yıl heykeli, Cumhuriyet’in karşılaştığı tüm engelleri aşarak sonsuza kadar yaşayacağını vurguluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Muğla’ya kazandırdığı 100’ücü yıl heykeli ‘Cumhuriyet’in Kuruluşunun Yüzüncü Yılı Ve Gelecek Yüzyıllar’ teması ile Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından tasarlandı. Aynı yükseltide iki kaide üzerinde yükselen heykelin kaidesinin bir tanesi Avrupa kıtasını, diğeri ise Asya kıtasını ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu iki kıta üzerinde kurulup yükseldiğinin anlatıldığı heykelde aradaki boşluk iki kıtayı ayıran Marmara Denizi ve boğazları temsil ediyor.

İki parça olarak yükselen heykelin kaideye oturan eteklerinde Kurtuluş Savaşı’na katılan, şehit düşen, gazi olan isimsiz kahramanları simgeleyen çınar yaprakları yer alıyor. Bununla birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde ülkemize değer katan, iz bırakan, Cumhuriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı’nı kuran Muğlalı Gazeteci Yunus Nadi, ülkemize çayı getiren Ziraat Mühendisi Zihni Derin, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Şair Neyzen Tevfik gibi daha birçok ismin kaidede ismi yer alıyor.

Anadolu topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti’nin cesareti ve fedakarlığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını büyük bir coşku ve mutlulukla kutladıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere emanet Atatürk; Cumhuriyeti, Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi diye tarif eder. Anadolu’yu Kurtuluş Savaşı ile vatan yapan Atatürk 1923 yılında kurduğu Cumhuriyet ve gerçekleştirdiği yeniliklerle kısa sürede ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkardı. 1923 yılından bugüne Atatürk’ün izinden ayrılmayan Muğla, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını da büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyor. Büyükşehir olarak 100’üncü yıl heykeli, Cumhuriyeti’mizi, kazanımları, tüm engelleri aşarak günümüze kadar sapasağlam gelmesini ve sonsuza kadar yaşayacağını anlatmalı, bugüne kadar Cumhuriyet yolunda Ata’mızla yürüyen Muğlalı hemşehrilerimizi de hatırlatmalıydı. İşte 28 Ekim’de açılışını yapacağımız 100’üncü yıl heykeli hem Cumhuriyet’imizin sonsuza kadar ilelebet yaşayacağını yeni nesillere anlatacak hem de bizlerin bugün aydınlık bir şehirde yaşaması için büyük mücadele veren atalarımıza saygımızın simgesi olacak” dedi.