Düzce El Sanatları Eğitim Merkezinde bulunan kursiyerlerin hazırladığı Cumhuriyet’in 100’ü sanat sergisi açıldı.

Düzce’de Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bir çok kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladığı etkinlikler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede El Sanatları Eğitim Merkezinde bulunan kursiyerlerin hazırladığı sanat sergisi Vali Selçuk Aslan’ın katılımı ile açıldı. Kurs öğrencilerinin ürettiği ürünlerin sergilendiği el sanatları ürünlerinin hazırlandığı sergisi 1 hafta boyunca El Sanatları Eğitim Merkezi’nde açık kalacak.