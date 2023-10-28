Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 yaşında olanlar vatandaşları ziyaret etti.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe Müftüsü Rahmi Temiz, Vakıf Müdürü Ayhan Güler, Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilçede yaşayan 100 yaşındaki Zekiye Günal, Ayşe Nurdan ve Beyiçe Kasatura ziyaret etti.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına tanıklık eden vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.