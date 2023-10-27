Emniyet Müdürlüğünün hatıra ormanına Cumhuriyetin 100’ncü yılında 100 fidan dikildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce organize edilen programla Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında, Vali Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un katılımlarıyla 100. Yıl Hatıra Ormanı için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılında milli birlik ve beraberlikle sahip olduğumuz topraklarda ’güçlü bir geleceğe’ düşüncesiyle atılmış projenin, her yüz yılda devam etmesi temennisinde olan emniyet mensupları, 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü koordinesinde, Cumhuriyetin 100. yıl anısına 100 adet fidan dikilmiş olup, 100. Yıl Hatıra Ormanı için ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.